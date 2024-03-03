«Кальяри» обыграл «Эмполи» и прервал 6-матчевую серию без побед

«Кальяри» на выезде победил «Эмполи» в матче 27-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 69-й минуте забил Якуб Янкто.

«Кальяри» (23 очка) одержал первую победу за 7 матчей и занимает 18-е место в серии А. «Эмполи» (25) опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче вничью сыграли «Фрозиноне» и «Лечче» — 1:1.