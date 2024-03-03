«Верона» обыграла «Сассуоло» и прервала серию из 6 матчей без побед

«Верона» на своем поле победила «Сассуоло» в матче 27-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил Кароль Свидерски.

«Верона» (23 очка) прервала серию из шести матчей без побед и поднялась на 17-е место в серии А. «Сассуоло» (20) опустился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице.