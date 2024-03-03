Миранчук — на скамейке запасных «Аталанты» на матч с «Болоньей»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Болоньи» на матч 27-го тура итальянской серии А.

Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Де Рон, Пашалич, Дзаппакоста, Копмейнерс, Лукман, Де Кетеларе.

«Болонья»: Скорупски, Кристиансен, Калафьори, Бекема, Пош, Фергюсон, Фройлер, Фабиан, Ндойе, Зиркзее, Орсолини.