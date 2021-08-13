«Милан» претендует на 34-летнего Кандреву

Хавбек «Сампдории» Антонио Кандрева может продолжить карьеру в «Милане». Миланский клуб в ближайшее время должен сделать предложение по трансферу 34-летнего футболиста, сообщает La Repubblica.

В тоже время, «Сампдория» готова продать полузащитника, но только если получит достойное предложение.

В минувшем сезоне Кандрева принял участие в 35 матчах итальянской серии А, в которых он забил пять мячей и сделал восемь результативных передач. Ранее также выступал за «Удинезе», «Ливорно», «Ювентус», «Парму», «Чезену», «Лацио» и «Интер».