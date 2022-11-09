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Сегодня, 18:31

«Милан» продлит контракт с Жиру

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Руководство «Милана» планирует продлить контракт с французским нападающим Оливье Жиру по схеме «1+1», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

В итальянском клубе довольны выступлениями 36-летнего форварда. Также у игрока отличные отношения с партнерами по команде, тренерами и руководством «Милана».

Нынешнее соглашение нападающего с «россонери» рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне француз принял участие в 18 матчах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Оливье Жиру
ФК Милан
серия А
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 Наполи 14 12 2 0 34-10 38
2
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
3
 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
4
 Аталанта 13 8 3 2 19-10 27
5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
6
 Рома 13 8 1 4 16-12 25
7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
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 Торино 13 5 2 6 13-16 17
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 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
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 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
13
 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
 Эмполи 14 3 5 6 10-19 14
15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
18
 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
19
 Сампдория 13 1 3 9 6-23 6
20
 Верона 13 1 2 10 11-26 5
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8.11 20:30
Наполи – Эмполи
 2 : 0
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Специя – Удинезе
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Кремонезе – Милан
 0 : 0
9.11 20:30
Лечче – Аталанта
 - : -
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Сассуоло – Рома
 - : -
9.11 22:45
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 - : -
9.11 22:45
Интер – Болонья
 - : -
9.11 22:45
Торино – Сампдория
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 - : -
10.11 22:45
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Ювентус

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