«Милан» продлит контракт с Жиру

Руководство «Милана» планирует продлить контракт с французским нападающим Оливье Жиру по схеме «1+1», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

В итальянском клубе довольны выступлениями 36-летнего форварда. Также у игрока отличные отношения с партнерами по команде, тренерами и руководством «Милана».

Нынешнее соглашение нападающего с «россонери» рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне француз принял участие в 18 матчах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.