Джовинко: «Все игроки «Ювентуса» улыбались после ухода Конте»
Бывший нападающий «Ювентуса» Себастьян Джовинко рассказал, как игроки команды чувствовали себя, когда ее покидал экс-тренер клуба Антонио Конте.
«После ухода Конте из «Ювентуса» все игроки улыбались. Мы чувствовали себя заново рожденными, потому что нас истощали годами», — цитирует Джовинко Tuttosport.
Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 годы. Под его руководством команда стала трехкратным чемпионом Италии. Последним местом работым 53-летнего итальянца был «Тоттенхэм», который он покинул в марте этого года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|
3
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
4
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
5
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
6
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|
7
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|44
|
8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|
9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|
10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|
11
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|1 : 0
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|0 : 3
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|1 : 1
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|0 : 0
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|0 : 1
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|1 : 1
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|1 : 0
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|3 : 0
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0
Новости