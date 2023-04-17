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Иммобиле не считает себя виновным в ДТП с трамваем

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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что вел себя правильно в момент аварии с трамваем. Об этом сообщил адвокат футболиста на странице в социальной сети.

«Мысли моего клиента, который потрясен случившимся, обращены к его двум дочерям и к водителю трамвая, который, как он надеется, скоро поправится. Он рад, что никто не получил серьезных травм, осознавая в этот момент, что вел себя правильно, он полностью доверяет властям, которые завершают свое расследование», — написал адвокат.

Сам игрок успел высказаться на видео с места происшествия: «Трамвай проехал на красный свет. К счастью, я в порядке, просто рука немного болит».

Ранее сообщалось, что внедорожник, которым управлял Иммобиле врезался в трамвай в Риме.

В текущем сезоне итальянец провел 30 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.

Чиро Иммобиле
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
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 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
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 Специя 30 5 11 14 25-48 26
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 Верона 30 5 8 17 24-43 23
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 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
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14.04 19:30
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Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 17 1 6
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