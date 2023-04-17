Иммобиле не считает себя виновным в ДТП с трамваем

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что вел себя правильно в момент аварии с трамваем. Об этом сообщил адвокат футболиста на странице в социальной сети.

«Мысли моего клиента, который потрясен случившимся, обращены к его двум дочерям и к водителю трамвая, который, как он надеется, скоро поправится. Он рад, что никто не получил серьезных травм, осознавая в этот момент, что вел себя правильно, он полностью доверяет властям, которые завершают свое расследование», — написал адвокат.

Сам игрок успел высказаться на видео с места происшествия: «Трамвай проехал на красный свет. К счастью, я в порядке, просто рука немного болит».

Ранее сообщалось, что внедорожник, которым управлял Иммобиле врезался в трамвай в Риме.

В текущем сезоне итальянец провел 30 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.