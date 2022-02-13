Джовинко не попал в заявку «Сампдории» на матч с «Миланом»
«Сампдория» в Twitter представила заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии против «Милана».
В заявку не попал новичок команды полузащитник Себастьян Джовинко. 35-летний итальянец присоединился к команде 9 февраля в качестве свободного агента.
Матч «Милан» — «Сампдория» пройдет сегодня, 13 февраля и начнется в 14:30 мск.
Последним клубом Джовинко был саудовский «Аль-Хилал», который он покинул летом 2021 года. До перехода в «Сампдорию» полузащитник поддерживал форму в своем бывшем клубе «Торонто».
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|27
|
15
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|7
|5
|12
|26-44
|26
|
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|6
|5
|13
|33-41
|23
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|24
|5
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|13
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|12.02
|17:00
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|12.02
|20:00
|
Наполи – Интер
|1 : 1
|12.02
|22:45
|
Торино – Венеция
|1 : 2
|13.02
|14:30
|
Милан – Сампдория
|- : -
|13.02
|17:00
|
Верона – Удинезе
|- : -
|13.02
|17:00
|
Дженоа – Салернитана
|- : -
|13.02
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|- : -
|13.02
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|13.02
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|14.02
|22:45
|
Специя – Фиорентина
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Антонио Кандрева
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Николо Дзаньоло
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