Джовинко не попал в заявку «Сампдории» на матч с «Миланом»

«Сампдория» в Twitter представила заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии против «Милана».

В заявку не попал новичок команды полузащитник Себастьян Джовинко. 35-летний итальянец присоединился к команде 9 февраля в качестве свободного агента.

Матч «Милан» — «Сампдория» пройдет сегодня, 13 февраля и начнется в 14:30 мск.

Последним клубом Джовинко был саудовский «Аль-Хилал», который он покинул летом 2021 года. До перехода в «Сампдорию» полузащитник поддерживал форму в своем бывшем клубе «Торонто».