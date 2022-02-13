Инсинье опередил Марадону по числу голов за «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье опередил Диего Марадону по числу голов за команду.

Вчера, 12 февраля 30-летний итальянец в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:1) реализовал пенальти и забил свой 116-й мяч за неаполитанцев и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Лидером по числу голов за «Наполи» является Дрис Мертенс (144), на втором месте — Марек Гамшик (121).

With his goal today, Lorenzo Insigne passes Diego Maradona on Napoli's all-time goal scoring list, putting him 3rd ??



He's now just 5 behind Hamsik pic.twitter.com/RLKlgjYxBP — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 12, 2022

Диего Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год, у него 115 голов за команду. Аргентинец скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. В честь него «Наполи» переименовал свой домашний стадион, который теперь называется «Диего Армандо Марадона».

Инсинье — воспитанник «Наполи» и капитан команды. В июле 2022 года форвард покинет клуб на правах свободного агента и продолжит карьеру в «Торонто».