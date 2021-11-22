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«Дженоа» в первом матче под руководством Шевченко уступил «Роме»

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21 ноября. «Дженоа» — «Рома» — 0:2. Фото ФК «Рома»
21 ноября. «Дженоа» — «Рома» — 0:2. Фото ФК «Рома»
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«Дженоа» в матче 13-го тура чемпионата Италии уступил «Роме» со счетом 0:2.

Дубль офомил 18-летний Феликс Афена-Гьян, который провел третий матч за основную команду. Эта встреча стала первой для Андрея Шевченко в качестве главного тренера генуэзцев.

После этого матча «Рома» с 22 очками занимает пятое место в серии А, «Дженоа» с 9 очками — на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:2
Рома
Голы
Афена-Гьян, 82 (0:1), Афена-Гьян, 90 (0:2)
Дженоа
Сиригу Сабелли (Гильоне, 84 ) Мазиелло Бираски (Бьянки, 84 ) Васкес Камбьясо Стураро (Гальдамес, 90 ) Бадель (Букса, 90 ) Ровелла Пандев (Эрнани, 63 ) Экубан
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Манчини Кумбулла (Смоллинг, 87) Пеллегрини (Бове, 90) Верету Мхитарян Абрахам Шомуродов (Афена-Гьян, 75) Эль-Шаарави
Предупреждения
Камбьясо 32, Бадель 54, Сабелли 78  -  Верету 40, Афена-Гьян 89
Судьи
Массимилиано Иррати

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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