«Дженоа» в первом матче под руководством Шевченко уступил «Роме»

«Дженоа» в матче 13-го тура чемпионата Италии уступил «Роме» со счетом 0:2.

Дубль офомил 18-летний Феликс Афена-Гьян, который провел третий матч за основную команду. Эта встреча стала первой для Андрея Шевченко в качестве главного тренера генуэзцев.

После этого матча «Рома» с 22 очками занимает пятое место в серии А, «Дженоа» с 9 очками — на 18-й строчке.