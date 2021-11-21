Симоне Индзаги: «Интер» победил очень сильный «Наполи» и сделал это заслуженно»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) в 13-м туре чемпионата Италии.

«Это была ключевая игра сезона, хотя самая важная будет через три дня, — цитирует Индзаги Football Italia. Через три дня его команда сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов. Мы победили очень сильный «Наполи» и сделали это заслуженно. С «Наполи» всегда непросто, особенно учитывая, что у них самый высокий средний процент владения мячом за матч — 60 процентов.

У меня были недоступные для матча игроки или те, кто поздно вернулся после длительных поездок по миру. Джеко был не в лучшем состоянии, а Корреа почувствовал боль, иначе я не менял бы его. Мы были на грани победы в нескольких важных матчах, поэтому неизбежно был небольшой страх перед тем, как судья добавил восемь минут ко второму тайму.

Нам нужно продолжать в том же духе. Теперь нам нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов, потому что «Интер» слишком много лет не мог выйти из группы. У нас есть отличный шанс исправить это»

«Наполи» сохранил первое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Интер» набрал 28 баллов и идет на третьем месте.

В следующем туре «Наполи» примет «Лацио» 28 ноября, «Интер» днем ранее на выезде встретится с «Венецией».