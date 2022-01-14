Томори пропустит не менее двух месяцев из-за травмы

Защитник «Милана» Фикайо Томори выбыл на продолжительный срок из-за повреждения колена, сообщает Sky Italia.

У футболиста диагностировали повреждение мениска левого колена. Англичанин минимум на два месяца отправляется в лазарет.

Отметим, что травму Томори получил в кубковом матче против «Дженоа» (3:1), в котором он был заменен уже на 24-й минуте встречи.

В текущем сезоне защитник сыграл 23 матча за «Милан» во всех турнирах, в которых забил один мяч.