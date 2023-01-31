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Сегодня, 14:01

Гаттузо: «Мы с руководством «Валенсии» приняли решение о моем уходе спокойно и с уважением»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дженнаро Гаттузо прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Валенсии».

Сообщалось, что 45-летний специалист ушел из «Валенсии» из-за конфликта с руководством клуба.

«Спасибо всем за проявленное ко мне доверие в эти 7 месяцев, что я здесь находился, за ту привязанность, которую вы проявили ко мне, всегда заполняя стадион более чем на 40 000 человек. К сожалению, такова жизнь. Удачи Воро (и. о. главного тренера), который является храбрым парнем. Мы с руководством клуба приняли решение спокойно и с уважением. Я люблю Валенсию, это великий и невероятный город. Удачи и еще раз спасибо за эти семь месяцев», — приводит слова Гаттузо сайт Gianluca Dimarzio.

Гаттузо возглавлял «Валенсию» с июля 2022 года по январь 2023. Клуб на данный момент идет на 14-м месте в испанской примере (20 очков). У команды всего 1 победа в 10 последних матчах в чемпионате.

Источник: Gianluca Dimarzio

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
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ТБ 2.5

26%

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23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Дженнаро Гаттузо
ФК Валенсия
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
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 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
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5.02 14:30
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 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
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