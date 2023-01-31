Черышев: «Венеция — просто шедевр, как будто попадаешь в сказку»
Полузащитник «Венеции» Денис Черышев поделился впечатлениями от жизни в Италии.
— Венеция — это просто шедевр, — цитирует Sport24 Черышева. — Я думаю, каждый, кто любит путешествия, должен хоть раз тут побывать и увидеть эту красоту своими глазами. По ощущениям как будто попадаешь в сказку, другой мир. Нет машин, мотоциклов. Передвигаться можно на выбор пешочком или на лодочке, а точнее гондоле. Отличный вид транспорта, надо сказать.
— А кухня?
— Все очень вкусно — паста, пицца. Но надо быть осторожным с такой едой — можно брюхо конкретное отрастить. Так что балую себя мучным нечасто.
— А что скажешь о местном вине?
— Я практически не пью алкоголь, поэтому вряд ли смогу выступить экспертом. Пробовал итальянское вино, и мне показалось, что оно очень похоже на испанское. На мой вкус, хорошее вино.
— Форма «Венеции» — самая модная из всех, в которых ты когда-либо играл?
— Да, очень красивая! Такое ощущение, что над ее дизайном поработали известные модельеры.
В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|20
|17
|2
|1
|48-15
|53
|
2
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
3
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
4
|Аталанта
|20
|11
|5
|4
|39-23
|38
|
5
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
6
|Рома
|20
|11
|4
|5
|26-18
|37
|
7
|Удинезе
|20
|7
|8
|5
|28-22
|29
|
8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|
9
|Эмполи
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|
16
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|20
|0
|8
|12
|15-35
|8
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|- : -
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|- : -
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5