Джеко снова сдал положительный тест на коронавирус
Форвард «Ромы» Эдин Джеко вновь сдал положительный тест на COVID-19, сообщает ANSA. Ранее он сообщил о выявившем у него вирус тесте в соцсетях. Это произошло 6 ноября.
Боснийцу вновь предстоит пройти тестирование сегодня, но даже в случае отрицательного теста он не сможет сыграть против «Пармы» в восьмом туре серии А. Эта игра состоится 22 ноября.
34-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за «Рому» и забил три мяча при одной голевой передаче.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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