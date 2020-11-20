Джеко снова сдал положительный тест на коронавирус

Форвард «Ромы» Эдин Джеко вновь сдал положительный тест на COVID-19, сообщает ANSA. Ранее он сообщил о выявившем у него вирус тесте в соцсетях. Это произошло 6 ноября.

Боснийцу вновь предстоит пройти тестирование сегодня, но даже в случае отрицательного теста он не сможет сыграть против «Пармы» в восьмом туре серии А. Эта игра состоится 22 ноября.

34-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за «Рому» и забил три мяча при одной голевой передаче.