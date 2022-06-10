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Дюмфрис может стать частью сделки по переходу Лукаку из «Челси» в «Интер»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис может оказаться в лондонском «Челси». 26-летний нидерландец может стать частью сделки по возвращению нападающего Ромелу Лукаку в стан «нерадзурри», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Дюмфрис провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что миланский клуб планирует сделать предложение по двухлетней аренде Лукаку.

Напомним, что бельгиец перешел из «Интера» в «Челси» 12 августа 2021 года.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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