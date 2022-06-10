«Милан» готов продлить контракт с 38-летним голкипером Миранте

Вратарь Антонио Миранте продолжит и дальше выступать за «Милан», сообщает инсайдер Николо Скира.

Хотя воспитанник «Ювентуса» в прошлой кампании ни разу не появился на поле в составе «россонери», он готов и дальше выступать за команду Стефано Пиоли, пусть и является третьим номером среди вратарей после Майка Меньяна и Чиприана Тэтэрушану. Клуб уже начал переговоры о новом соглашении с 38-летним голкипером.

Прошлым летом Миранте покинул «Рому», которая не стала предлагать ветерану новый контракт. Голкипер находится в статусе свободного агента, пока в октябре не заключил контракт с «Миланом».