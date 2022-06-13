Душан Влахович рассказал, почему решил стать игроком «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович рассказал, почему решил стать игроком туринского клуба.

«У меня на уме был лишь один клуб, так как «Ювентус» — это «Ювентус». Больше мне нечего сказать. Для меня большая честь носить эту футболку. Каждый раз, когда я ее надеваю — это невероятно.

Я определенно отождествляю себя с их ДНК. Идентичность «Ювентуса» совпадает с моей индивидуальностью», — цитирует Влаховича The Telegraph.

Футболист стал игроком «Ювентуса» в январе 2022 года. За команду в серии А он провел 15 матчей, забив 7 голов и сделав 1 передачу.