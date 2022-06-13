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Мостовой — о Миранчуке: «Мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту»

Мостовой отреагировал на информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука в летнее трансферное окно.

«Миранчук — талантливый парень, мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту», там хорошая команда и большая конкуренция. Возможно, он не окреп по характеру. Периодически он выходил и забивал, но это надо делать не в одной-двух играх, а на протяжение всего сезона. Кроме того, в «Аталанте» специфический тренер. В России для Миранчука есть запасной аэродром. Тем более он еще молодой. Возможен ли интерес к нему в Европе? Я не исключаю этот вариант. Наверняка, интерес есть», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал российский полузащитник Алексей Миранчук, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 0 : 3
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Сассуоло – Милан
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Венеция – Кальяри
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