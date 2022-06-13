Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука в летнее трансферное окно.

«Миранчук — талантливый парень, мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту», там хорошая команда и большая конкуренция. Возможно, он не окреп по характеру. Периодически он выходил и забивал, но это надо делать не в одной-двух играх, а на протяжение всего сезона. Кроме того, в «Аталанте» специфический тренер. В России для Миранчука есть запасной аэродром. Тем более он еще молодой. Возможен ли интерес к нему в Европе? Я не исключаю этот вариант. Наверняка, интерес есть», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Аталанта» хочет продать ряд игроков в летнее трансферное окно. В этот список попал российский полузащитник Алексей Миранчук, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт Миранчука с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 10 миллионов евро.