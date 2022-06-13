Агент Ваноли прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к тренеру

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию об интересе к специалисту со стороны клубов серии А.

«Интерес к Паоло от клубов серии А? Ничего пока не могу сказать об этом. Сейчас он проводит время со своей семьей. Когда Паоло вернется, станем уже думать насчет будущего», — приводт слова Д'Амико «Чемпионат».

«Спартак» объявил об уходе Ваноли 9 июня. Под его руководством команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России.

Новым главным тренером «Спартака» стал Гильермо Абаскаль.