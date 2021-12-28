Доменико Кришито заразился коронавирусом
18:03
Защитник и капитан Дженоа Доменико Кришито заразился коронавирусом.
«После детей, жены и няни вирус добрался и до меня. Проклятый COVID... После того, как я переболел год назад и получил две дозы вакцины, он вернулся», — написал Кришито в Instagram.
Instagram Доменико Кришито.
В нынешнем сезоне Кришито провел 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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