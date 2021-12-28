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Доменико Кришито заразился коронавирусом

18:03
Доменико Кришито. Фото Instagram Instagram Доменико Кришито.
Доменико Кришито. Фото Instagram
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Защитник и капитан Дженоа Доменико Кришито заразился коронавирусом.

«После детей, жены и няни вирус добрался и до меня. Проклятый COVID... После того, как я переболел год назад и получил две дозы вакцины, он вернулся», — написал Кришито в Instagram.

Instagram Доменико Кришито.
Instagram Доменико Кришито.

В нынешнем сезоне Кришито провел 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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