Защитник и капитан Дженоа Доменико Кришито заразился коронавирусом.

«После детей, жены и няни вирус добрался и до меня. Проклятый COVID... После того, как я переболел год назад и получил две дозы вакцины, он вернулся», — написал Кришито в Instagram.

Instagram Доменико Кришито.

В нынешнем сезоне Кришито провел 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.