Матч между «Ювентусом» и «Наполи» могут перенести из-за коронавируса

Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» могут перенести из-за коронавируса, сообщает Goal.

Представитель службы здравоохранения Неаполя Антонио Д'Аморе заявил, что власти обеспокоены распространением нового омикрон-штамма и внимательно следят за ситуацией.

Игра между командами запланирована на 6 января.

Ранее полузащитник команды из Неаполя Фабиан Руис сдал в Испании положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице серии А (34 очка). «Наполи» находится на втором месте, имея на счету 39 очков.