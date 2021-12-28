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Матч между «Ювентусом» и «Наполи» могут перенести из-за коронавируса

17:56
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Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» могут перенести из-за коронавируса, сообщает Goal.

Представитель службы здравоохранения Неаполя Антонио Д'Аморе заявил, что власти обеспокоены распространением нового омикрон-штамма и внимательно следят за ситуацией.

Игра между командами запланирована на 6 января.

Ранее полузащитник команды из Неаполя Фабиан Руис сдал в Испании положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице серии А (34 очка). «Наполи» находится на втором месте, имея на счету 39 очков.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/it/notizie/allarme-covid-su-juventus-napoli-l-asl-a-fanpage-situazione/blt19d4c1d3afd24af2

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Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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