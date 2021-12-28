Нападающий «Наполи» Лосано заразился коронавирусом

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано сдал положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба клуба.

Болезнь протекает бессимптомно. Лосано будет соблюдать период изоляции у себя дома.

Ранее полузащитник команды из Неаполя Фабиан Руис сдал в Испании положительный тест на коронавирус.

Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» могут перенести из-за коронавируса. Представитель службы здравоохранения Неаполя Антонио Д'Аморе заявил, что власти обеспокоены распространением нового омикрон-штамма и внимательно следят за ситуацией.