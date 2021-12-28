Нападающий «Наполи» Лосано заразился коронавирусом
18:12
Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано сдал положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба клуба.
Болезнь протекает бессимптомно. Лосано будет соблюдать период изоляции у себя дома.
Ранее полузащитник команды из Неаполя Фабиан Руис сдал в Испании положительный тест на коронавирус.
Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» могут перенести из-за коронавируса. Представитель службы здравоохранения Неаполя Антонио Д'Аморе заявил, что власти обеспокоены распространением нового омикрон-штамма и внимательно следят за ситуацией.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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