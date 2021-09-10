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Директор «Ювентуса» прокомментировал продажу Роналду и подписание Кина

07:14
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Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини высказался об уходе форварда Криштиану Роналду и переходе нападающего Мойзе Кина.

«Когда Роналду сообщил нам о желании уйти, мы сразу подумали о том, кто его заменит. Криштиану ушел, нужно было думать о будущем.

Мойзе Кин — это не замена Роналду. Это лишь один из элементов плана по построению другой команды, но продолжающей побеждать», — цитирует Керубини Tuttosport.

36-летний Роналду в конце летнего трансферного окна вернулся в «МЮ». Кина «Юве» арендовал на два года с обязательным правом выкупа.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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