Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» интервью Александра Кокорина для сайта «Фиорентины», в котором нападающий заявил, что позволяет себе выпить пиво после матчей.

«С возрастом приходит осознание и понимание, как устроена жизнь. Читал высказывание Смолова, где он говорит, что повзрослел и по-другому смотрит на жизнь. Я считаю, что он абсолютно прав. Ему 31 год, если бы он очнулся раньше, то сколько бы еще полезного принес. Так и Кокорин. Может, жизнь в Европе остудила. Ведь это были два самых талантливых игрока. Если бы они не отвлекались на всякую хрень, это бы были игроки высокого уровня. Смолов вот очнулся. Хочется надеется, что и Кокорин сможет себя реанимировать. Я неделю назад в ресторане в Монако видел Кокорина. Выглядит прилично и нормально. Не надо было опасаться, что что-то не так может пойти со стулом», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» 22 мая — вышел на замену на 76-й минуте в матче 38-го тура серии А против «Кротоне» (0:0), отметившись лишь несколькими точными передачами.

Всего экс-нападающий «Спартака» с января провел за «Фиорентину» 94 минуты — ноль голевых действий в официальных матчах. На старте сезона-2021/22 Кокорин не сыграл ни минуты, все три игры просидев в запасе.