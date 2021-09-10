«Ювентус» и агент Дибалы проведут переговоры о новом контракте в ближайшие часы
08:59
«Ювентус» продолжает вести переговоры с агентом Пауло Дибалы о продлении контракта до 2025 года, передает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, в ближайшие часы стороны проведут телефонную конференцию для обсуждения деталей соглашения. В конце сентября состоится новая встреча. В клубе уверены, что в скором времени стороны договорятся, а сделка будет закрыта.
Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» предложило игроку контракт до 2025 года с зарплатой 8,5 миллиона евро и бонусом 1 миллион евро. Сам Дибала хотел бы получать около 10 миллионов евро в год.
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