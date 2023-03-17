Директор «Ювентуса»: «Мы очень верим в него, иначе не подписали бы четырехлетний контракт»

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво рассказал, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Полем Погба.

«Поль — первый, кто недоволен сезоном и этой последней травмой. Когда речь заходит об отличных игроках, все выставляют в негативном ключе. Я читал, что мы решили от него избавиться — это не так. Поль пришел к нам мальчиком, и для него «Ювентус» — это семья. Мы очень верим в него, иначе не подписали бы четырехлетний контракт. Мы ждем его на поле. Он знает, чего мы хотим от него в плане самоотдачи, мы разговариваем с ним каждый день», — приводит слова Кальво Sky Sport.

Погба присоединился к «Ювентусу» летом 2022 года после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед», но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. Сейчас у игрока снова травма. Он повредил приводящую мышцу и восстановление займет около месяца.