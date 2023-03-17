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17 марта, 11:20

Директор «Ювентуса»: «Мы очень верим в него, иначе не подписали бы четырехлетний контракт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор «Ювентуса» Франческо Кальво рассказал, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Полем Погба.

«Поль — первый, кто недоволен сезоном и этой последней травмой. Когда речь заходит об отличных игроках, все выставляют в негативном ключе. Я читал, что мы решили от него избавиться — это не так. Поль пришел к нам мальчиком, и для него «Ювентус» — это семья. Мы очень верим в него, иначе не подписали бы четырехлетний контракт. Мы ждем его на поле. Он знает, чего мы хотим от него в плане самоотдачи, мы разговариваем с ним каждый день», — приводит слова Кальво Sky Sport.

Погба присоединился к «Ювентусу» летом 2022 года после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед», но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. Сейчас у игрока снова травма. Он повредил приводящую мышцу и восстановление займет около месяца.

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Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
10
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
11
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
12
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
20
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
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17.03 20:30
Сассуоло – Специя
 1 : 0
17.03 22:45
Аталанта – Эмполи
 2 : 1
18.03 17:00
Монца – Кремонезе
 1 : 1
18.03 20:00
Салернитана – Болонья
 2 : 2
18.03 22:45
Удинезе – Милан
 3 : 1
19.03 14:30
Сампдория – Верона
 - : -
19.03 17:00
Фиорентина – Лечче
 - : -
19.03 17:00
Торино – Наполи
 - : -
19.03 20:00
Лацио – Рома
 - : -
19.03 22:45
Интер – Ювентус
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 18 1 0
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