Директор «Милана» Мальдини поделился мнением о нынешнем состоянии клуба

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится клуб.

«Мы нашли баланс, снизив средний возраст игроков. «Милан» — самая молодая команда Италии и одна из самых молодых в Европе. Путь проложен. Нам нужно быть осторожными и не покупать игроков только потому, что они молоды. Нужно иметь более опытных футболистов, которые будут вести за собой молодежь.



«Милан» не выходил в Лигу чемпионов уже восемь лет. Но, когда команда зовет, игроки всего мира мечтают об этом. Нужно иметь более опытных игроков, которые будут вести за собой молодежь. Это основа», — цитирует Мальдини Football Italia.

«Милан» в турнирной таблице серии А занимает 2-е место. Сегодня, 11 марта, миланский клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало — в 20.55 мск.