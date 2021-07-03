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Дибала согласился продлить контракт с «Ювентусом»

16:32
Паоло Дибала. Фото Reuters
Паоло Дибала. Фото Reuters
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Аргентинский форвард Пауло Дибала определился со своим будущим. Нападающий принял предложение «Ювентуса» о новом контракте, утверждает Tuttosport.

Cтороны подпишут долгосрочный контракт с заработной платой в размере 10 миллионов евро.

27-летний Дибала выступает в составе туринского «Ювентуса» с лета 2015 года. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2022 года.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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