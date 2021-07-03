Дибала согласился продлить контракт с «Ювентусом»

Аргентинский форвард Пауло Дибала определился со своим будущим. Нападающий принял предложение «Ювентуса» о новом контракте, утверждает Tuttosport.

Cтороны подпишут долгосрочный контракт с заработной платой в размере 10 миллионов евро.

27-летний Дибала выступает в составе туринского «Ювентуса» с лета 2015 года. Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2022 года.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи.