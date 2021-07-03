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«Милан» согласовал условия контракта с Хамесом

16:58
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес согласовал условия контракта с «Миланом», сообщает Tuttosport. Футболист будет получать в новом клубе 6 миллионов евро в год.

«Россонери» также близки к договоренности с «Эвертоном» по трансферу игрока. За 29-летнего хавбека «красно-черные» заплатят 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 колумбиец провел 26 матчей за «Эвертон», на его счету 6 голов и 9 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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