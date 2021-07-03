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Джанлука Рокки возглавил судейский комитет серии А

16:20
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Новым главой судейского комитета серии А и серии B назначен известный арбитр Джанлука Рокки, сообщает La Gazzetta dello Sport. На этом посту он сменил Николу Риццоли, который занимал данную должность с 2018 года.

47-летний Рокки завершил карьеру прошлым летом. На счету Рокки 17 сезонов чемпионата Италии и 263 матча, что является вторым показателем для арбитров в истории итальянского чемпионата.

Рокки дважды признавали лучшим судьей года в Италии. Он судил финал Лиги Европы, был в списке арбитров на чемпионате мира-2018.

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Иван Шитик все материалы автора

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