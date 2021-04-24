Дибала рассказал об интересе со стороны «Атлетико»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об интересе со стороны «Атлетико».
«Ко мне обращались из «Атлетико». Не напрямую, через агента, который со мной работает. Там хотели узнать по поводу моей ситуации в «Ювентусе». Так бывает, когда клубы просто хотят прояснить ситуацию, ведь переговоры могут длиться от 3 дней до 6 месяцев», — приводит AS слова Дибалы.
В сезоне-2020/21 Дибала провел 20 матчей за «Ювентус», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего аргентинца в 60 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/04/23/primera/1619202404_459440.html
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