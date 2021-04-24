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Дибала рассказал об интересе со стороны «Атлетико»

09:25
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об интересе со стороны «Атлетико».

«Ко мне обращались из «Атлетико». Не напрямую, через агента, который со мной работает. Там хотели узнать по поводу моей ситуации в «Ювентусе». Так бывает, когда клубы просто хотят прояснить ситуацию, ведь переговоры могут длиться от 3 дней до 6 месяцев», — приводит AS слова Дибалы.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 20 матчей за «Ювентус», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего аргентинца в 60 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/04/23/primera/1619202404_459440.html

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