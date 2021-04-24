Гол Шомуродова помог «Дженоа» обыграть «Специю»
«Дженоа» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии обыграл «Специю» со счетом 2:0.
Счет в матче на 62-й минуте открыл Джанлука Скамакка. В концовке второго тайма Эльдор Шомуродов установил итоговый счет, забив свой четвертый мяч в сезоне.
«Дженоа» (36 очков в 33 матчах) занимает 13-е место в таблице. «Специя» (33) — на 15-м месте.
Чемпионат Италии. Серия А
33-й тур
«Дженоа» — «Специя» — 2:0 (0:0)
Голы: Скамакка, 62 (1:0). Шомуродов, 86 (2:0).
«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Гольданига, Бираски, Бадель, Стротман (Кассата, 90+1), Пандев (Скамакка, 56), Дестро (Бехрами, 63), Пьяца (Шомуродов, 63).
«Специя»: Проведель, Терци (Шабо, 64), Эрлич, Виньяли (Агудело, 85), Бастони, Побега, Маджоре (Эстевес, 59), Лео Сена, Фариас (Верде, 64), Гьяси (Галабинов, 85), Нзола.
Предупреждения: Терци, 1. Кришито, 18. Пандев, 32. Нзола, 37.
Судья: Манганьелло (Италия).
24 апреля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю