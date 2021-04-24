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Гол Шомуродова помог «Дженоа» обыграть «Специю»

17:54
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«Дженоа» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии обыграл «Специю» со счетом 2:0.

Счет в матче на 62-й минуте открыл Джанлука Скамакка. В концовке второго тайма Эльдор Шомуродов установил итоговый счет, забив свой четвертый мяч в сезоне.

«Дженоа» (36 очков в 33 матчах) занимает 13-е место в таблице. «Специя» (33) — на 15-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А

33-й тур

«Дженоа» — «Специя» — 2:0 (0:0)

Голы: Скамакка, 62 (1:0). Шомуродов, 86 (2:0).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Гольданига, Бираски, Бадель, Стротман (Кассата, 90+1), Пандев (Скамакка, 56), Дестро (Бехрами, 63), Пьяца (Шомуродов, 63).

«Специя»: Проведель, Терци (Шабо, 64), Эрлич, Виньяли (Агудело, 85), Бастони, Побега, Маджоре (Эстевес, 59), Лео Сена, Фариас (Верде, 64), Гьяси (Галабинов, 85), Нзола.

Предупреждения: Терци, 1. Кришито, 18. Пандев, 32. Нзола, 37.

Судья: Манганьелло (Италия).

24 апреля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Дженоа — Специя

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