Златан Ибрагимович: «Я показал, что возраст не имеет значения»
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с клубом.
«Даже если у кого-то были сомнения до моего приезда. Я показал, что возраст не имеет значения. Все дело в менталитете. Я всегда хочу совершенствоваться и делать все, что в моих силах. Просто хочу чувствовать себя хорошо физически и иметь возможность делать то, что умею делать», — сказал Ибрагимович в эфире MilanTV.
На этой неделе Ибрагимович подписал с «Миланом» контракт, рассчитанный до конца следующего сезона. В составе команды Ибрагимович провел в общей сложности 130 матчей, в которых забил 84 гола и сделал 32 голевые передачи.
В текущем сезоне 39-летний швед участвовал в 17 матчах серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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