Златан Ибрагимович: «Я показал, что возраст не имеет значения»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с клубом.

«Даже если у кого-то были сомнения до моего приезда. Я показал, что возраст не имеет значения. Все дело в менталитете. Я всегда хочу совершенствоваться и делать все, что в моих силах. Просто хочу чувствовать себя хорошо физически и иметь возможность делать то, что умею делать», — сказал Ибрагимович в эфире MilanTV.

На этой неделе Ибрагимович подписал с «Миланом» контракт, рассчитанный до конца следующего сезона. В составе команды Ибрагимович провел в общей сложности 130 матчей, в которых забил 84 гола и сделал 32 голевые передачи.

В текущем сезоне 39-летний швед участвовал в 17 матчах серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.