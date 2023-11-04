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Сегодня, 08:39

Дибала может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, Дибалой интересуются два клуба и могут оформить трансфер в зимнее трансферное окно. Отмечается, что за игрока могут заплатить 35 миллионов евро.

29-летний аргентинец выступает за «Рому» с июля 2022 года. Всего за итальянский клуб он провел 45 матчей, забил 20 мячей и отдал 10 результативных передач.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Аталанта 10 6 1 3 18-8 19
5
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
8
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
9
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
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3.11 22:45
Болонья – Лацио
 1 : 0
4.11 17:00
Салернитана – Наполи
 - : -
4.11 20:00
Аталанта – Интер
 - : -
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Милан – Удинезе
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Верона – Монца
 - : -
5.11 17:00
Кальяри – Дженоа
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Рома – Лечче
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Оливье Жиру

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Интер

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Интер

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Сассуоло

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Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

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Милан

 7 1 1
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Удинезе

 8 1 1
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