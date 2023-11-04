Дибала может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, Дибалой интересуются два клуба и могут оформить трансфер в зимнее трансферное окно. Отмечается, что за игрока могут заплатить 35 миллионов евро.

29-летний аргентинец выступает за «Рому» с июля 2022 года. Всего за итальянский клуб он провел 45 матчей, забил 20 мячей и отдал 10 результативных передач.