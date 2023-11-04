Дибала может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии, сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, Дибалой интересуются два клуба и могут оформить трансфер в зимнее трансферное окно. Отмечается, что за игрока могут заплатить 35 миллионов евро.
29-летний аргентинец выступает за «Рому» с июля 2022 года. Всего за итальянский клуб он провел 45 матчей, забил 20 мячей и отдал 10 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|10
|8
|1
|1
|25-5
|25
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|10
|7
|1
|2
|18-11
|22
|
4
|Аталанта
|10
|6
|1
|3
|18-8
|19
|
5
|Наполи
|10
|5
|3
|2
|22-12
|18
|
6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
|
7
|Фиорентина
|10
|5
|2
|3
|18-14
|17
|
8
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
|
9
|Рома
|10
|4
|2
|4
|20-13
|14
|
10
|Монца
|10
|3
|4
|3
|9-9
|13
|
11
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Удинезе
|10
|0
|7
|3
|6-14
|7
|
18
|Эмполи
|10
|2
|1
|7
|3-19
|7
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
|9-21
|6
|
20
|Салернитана
|10
|0
|4
|6
|6-20
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|1 : 0
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|- : -
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|- : -
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|- : -
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|- : -
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|- : -
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|7
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|8
|1
|1
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