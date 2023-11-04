Индзаги признали лучшим тренером серии А в октябре

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги стал тренером месяца в серии А в октябре по версии итальянских СМИ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Жюри, состоящее из директоров спортивных средств массовой информации, оценивало тренеров по результатам октябрьских матчей серии А и показателям fair play.

«Интер» провел в октябре 3 игры в серии А, одержал 2 победу, 1 матч сыграл вничью.

После 10 туров миланский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 25 очками.