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Сегодня, 15:20

Агент Бийола сообщил, что в ближайшее время Яка точно не вернется в Россию

Виктория Кравченко
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Агент Роберт Чибеж рассказал, что не стоит говорить о возвращении Яки Бийола в Россию.

«В ближайшее время Яка точно не вернется в Россию. В то же время кто знает, что произойдет условно через два года», — цитирует Чибеж «РБ Спорт».

Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года за 4 миллиона евро. В этом сезоне он провел 11 матчей в серии А.

В мае генеральный директор красно-синих Роман Бабаев заявлял «СЭ» о подаче иска в палату по разрешению споров ФИФА из-за отсутствия выплат со стороны «Удинезе» за трансфер 24-летнего словенца.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-v-blizhajshee-vremya-yaka-tochno-ne-vernetsya-v-rossiyu/
Яка Бийол
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
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 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
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