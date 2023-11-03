Агент Бийола сообщил, что в ближайшее время Яка точно не вернется в Россию

Агент Роберт Чибеж рассказал, что не стоит говорить о возвращении Яки Бийола в Россию.

«В ближайшее время Яка точно не вернется в Россию. В то же время кто знает, что произойдет условно через два года», — цитирует Чибеж «РБ Спорт».

Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года за 4 миллиона евро. В этом сезоне он провел 11 матчей в серии А.

В мае генеральный директор красно-синих Роман Бабаев заявлял «СЭ» о подаче иска в палату по разрешению споров ФИФА из-за отсутствия выплат со стороны «Удинезе» за трансфер 24-летнего словенца.