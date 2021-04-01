Дибала, Артур и Маккенни могут пропустить туринское дерби, «Ювентус» оштрафует их

Футболистов «Ювентуса» Пауло Дибалу, Артура и Уэстона Маккенни ждет серьезное наказание за нарушение карантина, сообщает итальянская версия сайта Goal.com.

По данным источника, их могут исключить из состава на матч 29-го тура серии А против «Торино». Также игроки получат штраф.

Футболисты, вопреки карантину, устроили вечеринку, на которой побывали около 20 человек. В связи с этим соседи вызвали полицию, приехавших на место полицейских около часа не пускали в дом. По данным итальянских СМИ, руководство клуба в гневе из-за поведения игроков, и они точно будут наказаны.

Дибала ранее перенес коронавирус. До этого стало известно, что во время паузы на матчи сборных положительный тест сдали два игрока команды — защитник Мерих Демирал и Леонардо Бонуччи.

Матч «Торино» — «Ювентус» состоится 3 апреля. Начало в 19.00 по московскому времени.