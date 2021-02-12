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Дибала и Артур вне заявки «Ювентуса» на матч с «Наполи»

21:34
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Не попали в состав форвард Пауло Дибала и полузащитник Артур. Аргентинец ранее пропустил ряд матчей из-за травмы. Бразилец также получил травму. Отсутствует в заявке и Аарон Рэмси.

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится 13 февраля. Начало в 20.00 по московскому времени.

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