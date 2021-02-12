Криштиану Роналду стал первым в мире человеком с 500 миллионами подписчиков в соцсетях
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков в социальных сетях, сообщает Bleacher Report.
На данный момент на аккаунт 36-летнего футболиста в Instagram подписан 261 миллион человек, в Facebook за Роналду следят 148 миллионов пользователей, а в Twitter у португальца 91 миллион подписчиков. До него никому не удавалось набрать столько подписчиков в социальных сетях.
Капитан сборной Португалии ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер» Юнайтед" и «Реал». 20 января, в матча за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0) он забил 760-й гол за карьеру и побил рекорд по количеству голов в официальных матчах. Теперь на счету Роналду 766 мячей.
Cristiano Ronaldo has now passed 500 million followers across his Instagram, Facebook and Twitter accounts ?— B/R Football (@brfootball) February 12, 2021
He's the first person to reach that mark on social media ? pic.twitter.com/2qC4Jgl1jQ
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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