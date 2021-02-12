Криштиану Роналду стал первым в мире человеком с 500 миллионами подписчиков в соцсетях

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков в социальных сетях, сообщает Bleacher Report.

На данный момент на аккаунт 36-летнего футболиста в Instagram подписан 261 миллион человек, в Facebook за Роналду следят 148 миллионов пользователей, а в Twitter у португальца 91 миллион подписчиков. До него никому не удавалось набрать столько подписчиков в социальных сетях.

Капитан сборной Португалии ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер» Юнайтед" и «Реал». 20 января, в матча за Суперкубок Италии с «Наполи» (2:0) он забил 760-й гол за карьеру и побил рекорд по количеству голов в официальных матчах. Теперь на счету Роналду 766 мячей.