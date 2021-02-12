Гайч в запасе «Беневенто» на матч с «Болоньей»
«Болонья» и «Беневенто» назвали стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата Италии. В запасе гостей арендованный у ЦСКА форвард Адольфо Гайч.
?? STARTING XI— Benevento Calcio (@bncalcio) February 12, 2021
? #BolognaBenevento
? #SerieATIM
??? #ForzaStrega pic.twitter.com/e5FGtHRGBY
Матч начнется в 22.45 по московскому времени. 21-летний аргентинец пока ни разу не сыграл за «Беневенто».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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