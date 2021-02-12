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Гайч в запасе «Беневенто» на матч с «Болоньей»

22:05
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«Болонья» и «Беневенто» назвали стартовые составы на матч 22-го тура чемпионата Италии. В запасе гостей арендованный у ЦСКА форвард Адольфо Гайч.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени. 21-летний аргентинец пока ни разу не сыграл за «Беневенто».

Болонья — Беневенто

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