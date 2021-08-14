«Ювентус» заплатит «Сассуоло» за Локателли 35 миллионов евро

Хавбек «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Клуб договорились о сумме трансфера, которая составит 35 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

Игрок подпишет с туринцами соглашение на пять лет с зарплатой в размере 3 млн евро в год.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Мануэль провел 34 матча, забил четыре мяча и сделал две результативных передачи

Локателли также успешно выступил на чемпионате Европы-2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.