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«Ювентус» заплатит «Сассуоло» за Локателли 35 миллионов евро

18:00
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Хавбек «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Клуб договорились о сумме трансфера, которая составит 35 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

Игрок подпишет с туринцами соглашение на пять лет с зарплатой в размере 3 млн евро в год.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Мануэль провел 34 матча, забил четыре мяча и сделал две результативных передачи

Локателли также успешно выступил на чемпионате Европы-2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.

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Иван Шитик все материалы автора

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  • Солёный

    3 млн. в год? Лох... у Зобнина больше...

    14.08.2021