«Ювентус» заплатит «Сассуоло» за Локателли 35 миллионов евро
18:00
Хавбек «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус». Клуб договорились о сумме трансфера, которая составит 35 миллионов евро, сообщает Tuttosport.
Игрок подпишет с туринцами соглашение на пять лет с зарплатой в размере 3 млн евро в год.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Мануэль провел 34 матча, забил четыре мяча и сделал две результативных передачи
Локателли также успешно выступил на чемпионате Европы-2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.
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