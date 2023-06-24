«Рома» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Маккенни

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккени может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Corrierre dello Sport.

По информации источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет видеть в своем составе быстрого игрока полузащиты.

Сообщается, что «Рома» уже контактировала с Маккени относительно возможного перехода.

24-летний хавбек провел сезон-2022/23 на правах аренды в «Лидс». Американец сыграл за английский клуб 20 матчей и отдал одну результативную передачу.