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Сегодня, 22:50

Ди Мария останется в «Ювентусе», если клуб попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Будущее полузащитника Анхеля Ди Марии в «Ювентусе» зависит от попадания клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон, утверждает Relevo.

35-летний футболист заявил, что хочет продолжить выступления в Европе, но пока не знает, останется ли в «Ювентусе» на следующий сезон.

Аргентинский вингер продлит соглашение с «бьянконери» на год, если туринцы смогут завоевать путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

После 23 туров чемпионата Италии «Ювентус» отстает от зоны ЛЧ на 12 очков, однако может получить место в Лиге чемпионов, если выиграет Лигу Европы.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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 Интер 23 15 2 6 44-27 47
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 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
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Эмполи – Наполи
 - : -
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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Луис Муриэль

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