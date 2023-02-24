Ди Мария останется в «Ювентусе», если клуб попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон

Будущее полузащитника Анхеля Ди Марии в «Ювентусе» зависит от попадания клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон, утверждает Relevo.

35-летний футболист заявил, что хочет продолжить выступления в Европе, но пока не знает, останется ли в «Ювентусе» на следующий сезон.

Аргентинский вингер продлит соглашение с «бьянконери» на год, если туринцы смогут завоевать путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

После 23 туров чемпионата Италии «Ювентус» отстает от зоны ЛЧ на 12 очков, однако может получить место в Лиге чемпионов, если выиграет Лигу Европы.