В «Ювентусе» заявили, что не заинтересованы в возможном трансфере Миранчука

Спортивный координатор «Ювентуса» Фредерико Керубини ответил на вопрос «СЭ», будет ли клуб пытаться подписать полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«На данный момент Миранчук не является нашей целью», — сказал Керубини «СЭ».

27-летний хавбек перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года. На его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Миранчук является лидером клуба по системе «гол+пас», имея 7 (4 гола и 3 передачи) очков.