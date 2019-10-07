Ди Франческо покинул пост главного тренера «Сампдории»
20:33
Главный тренер «Сампдории» Эузебио Ди Франческо покинул свой пост. Стороны достигли договоренности о расторжении контракта, сообщает официальный сайт клуба.
50-летний специалист возглавил «Сампдорию» в июне нынешнего года. «Блучеркьяти» занимают последнее место в серии А, имея в активе три очка.
По информации итальянских СМИ, тренер получит в качестве компенсации 1,8 миллиона евро.
В числе кандидатов на вакантную должность называются Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Джузеппе Якини.
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