Ди Франческо покинул пост главного тренера «Сампдории»

Главный тренер «Сампдории» Эузебио Ди Франческо покинул свой пост. Стороны достигли договоренности о расторжении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

50-летний специалист возглавил «Сампдорию» в июне нынешнего года. «Блучеркьяти» занимают последнее место в серии А, имея в активе три очка.

По информации итальянских СМИ, тренер получит в качестве компенсации 1,8 миллиона евро.

В числе кандидатов на вакантную должность называются Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Джузеппе Якини.

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