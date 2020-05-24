Девушка Даниэле Ругани: «Я очень боялась, что заражение коронавирусом может повлиять на мою беременность»

Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказала, как перенесла заражение коронавирусом.

— Сейчас я уже в порядке, к счастью, у меня были только легкие симптомы: потеря обоняния и вкуса, лихорадка и усталость, — приводит Goal.com слова Персико. — Нам с Даниэле очень повезло, по сравнению с другими. Самый большой страх заключался в том, что я беременна и была вынуждена остаться дома одна, потому что Даниэле тоже заболел и самоизолировался. Кроме того, было и беспокойство за семью. Мои родители живут в Бергамо, они рассказывали, что в марте постоянно слышали сирены машины скорой помощи.

В день, когда Даниэле сдал положительный анализ, я предположила, что тоже заразилась. Я подумала обо всех возможных вариантах, которые могли повлиять на ребенка. Это ведь новый вирус, мы не знаем, какие последствия могут быть, если им заразится беременная женщина. Первые три дня были ужасными, я обзвонила всех, у кого только могла взять совет. К счастью, врачи меня успокоили, и я ударилась в ежедневную рутину. К тому же, меня сильно потрясла поддержка в социальных сетях, притом не только со стороны болельщиков «Ювентуса».