Рибери не получил предложения от «Фиорентины» по новому контракту и готов покинуть клуба

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери до сих пор не дождался от клуба предложения по новому контракту. 38-летний француз недоволен таким отношением и готов вести переговоры с другими клубами, сообщает Corriere dello Sport.

Соглашение Рибери с командой рассчитано до конца текущего месяца.

Хавбек хотел обсудить свое будущее с Дженнаро Гаттузо, когда тот был назначен на пост главного тренера, но так и не успел сделать этого.

Футболист выступает в «Фиорентине» с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. За это время он провел за «фиалок» 51 матч и забил 5 голов.