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Сегодня, 09:46

«Сассуоло» включился в борьбу с «Аталантой» за форварда «Интера» Пинамонти

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сассуоло» включился в борьбу за нападающего «Интера» Андреа Пинамонти, сообщает журналист Николо Скира.

На 23-летнего итальянца также претендует «Аталанта». «Интер» готов отпустить футболиста в случае, если получит предложение от 18 миллионов евро и более.

В прошлом сезоне Пинамонти выступал за «Эмполи» на правах аренды, на его счету 13 голов и 2 результативных передачи в 37 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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