Де Лигт может перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окно
12:49
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт является одной из главных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно, сообщает журналист Лука Бьянкина в Twitter.
По информации источника, каталонский клуб не страшит сумма отступных 22-летнего защитника в размере 125 миллионов евро.
При этом для «Барселоны» главной целью на лето является покупка центрального нападающего.
В нынешнем сезоне де Лигт забил один мяч в 20 матчах за «Ювентус».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/lucabianchin7/status/1476335790712049665
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