Де Лигт может перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окно

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт является одной из главных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно, сообщает журналист Лука Бьянкина в Twitter.

По информации источника, каталонский клуб не страшит сумма отступных 22-летнего защитника в размере 125 миллионов евро.

При этом для «Барселоны» главной целью на лето является покупка центрального нападающего.

В нынешнем сезоне де Лигт забил один мяч в 20 матчах за «Ювентус».