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Де Лигт может перейти в «Барселону» во время летнего трансферного окно

12:49

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт является одной из главных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно, сообщает журналист Лука Бьянкина в Twitter.

По информации источника, каталонский клуб не страшит сумма отступных 22-летнего защитника в размере 125 миллионов евро.

При этом для «Барселоны» главной целью на лето является покупка центрального нападающего.

В нынешнем сезоне де Лигт забил один мяч в 20 матчах за «Ювентус».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/lucabianchin7/status/1476335790712049665

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Карен Саркисян все материалы автора

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